Можно ли сказать что прошедшие столетия живут в памяти людей объясни 12 предложений и более

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Однозначно можно. История - твой жизненный помощник. Зная историю - многие случаи, действия, людей, тебе легче определиться с выходом из сложной жизненной ситуации. Опираясь на факты, тебе легко общаться с людьми, спорить, что - то доказывать. Люди помнят и чтут ветеранов войн. Пытаются предотвратить новые войны, опять же упираясь на случаи в истории. Зная и помня историю, экономисты и государство легко находит выход из кризисов. А также правительство находит выход из сложных ситуаций во внешней политике (да и во внутренней очень часто). История используется повсеместно, куда не посмотри.