Докажите, пожалуйста что: (3 "в 12 степени" - 9 "в пятой степени" + 27³) делится на 25.
Математика
Докажите, пожалуйста что: (3 "в 12 степени" - 9 "в пятой степени" + 27³) делится на 25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3¹² - 9⁵ + 27³ = 3¹² - (3²)⁵ + (3³)³ = 3¹² - 3¹⁰ + 3⁹ = 3⁹(3³ - 3 + 1) = 3⁹ · 25 Значит, 3¹² - 9⁵ + 27³ делится на 25
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