Докажите, пожалуйста что: (3 "в 12 степени" - 9 "в пятой степени" + 27³) делится на 25.

Математика

Докажите, пожалуйста что: (3 "в 12 степени" - 9 "в пятой степени" + 27³) делится на 25.

Автор: Гость