Как правильно написать сочинение
Литература
Как правильно написать сочинение
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Гость:
Стоит не забывать о главной мысли,о начале и середине текста или сочинения.В сочинении должна присутствовать мысль и смысл.
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