Диктант по русскому языку для 6 класса за 1 четверть возвращались. колышет, засохнуть, безоблачное небо. в течении нескольких минут. промокли, непроницаемый свод, трогаемся. шорох. покачивается, изрядно вымокли

Русский язык
Диктант по русскому языку для 6 класса за 1 четверть возвращались. колышет, засохнуть, безоблачное небо. в течении нескольких минут. промокли, непроницаемый свод, трогаемся. шорох. покачивается, изрядно вымокли
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