Диктант по русскому языку для 6 класса за 1 четверть возвращались. колышет, засохнуть, безоблачное небо. в течении нескольких минут. промокли, непроницаемый свод, трогаемся. шорох. покачивается, изрядно вымокли

Русский язык

Диктант по русскому языку для 6 класса за 1 четверть возвращались. колышет, засохнуть, безоблачное небо. в течении нескольких минут. промокли, непроницаемый свод, трогаемся. шорох. покачивается, изрядно вымокли

Автор: Гость