Зачем Пушкин использует эпитеты в драме "Борис Годунов"?
Литература
Зачем Пушкин использует эпитеты в драме "Борис Годунов"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин использует эпитеты в своих произведениях для того что бы сделать их более яркими красивыми!
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