Чи є шосте чуття у риби?

Биология
Чи є шосте чуття у риби?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Риби, як і інші тварини, дістають інформацію про навко­лишнє середовище за допомогою органів чуттів. Вони бачать, чують, відчувають запах, смак, дотик, тобто мають усі чуття, властиві більшості високоорганізованих тварин, а також людині. Крім того, риби мають ще один, особливий орган, який дає їм змогу сприймати надзвичайно слабкі зміни в навколишніх рухах води,— бічну лінію.
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