Для чего наши предки стали раскрашивать предметы быта?
Обществознание
Для чего наши предки стали раскрашивать предметы быта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как минимум, для красоты. Еще, наверное, чтобы они отличались от предметов соседей - чтоб не перепутать. ))) Кто-то так самовыражался - кто умел рисовать, развивал свой талант.
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