Помогите найти 3 слова только одежды признаки

Английский язык
Помогите найти 3 слова только одежды признаки
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