У сполучені посудини налили ртуть, а потім в одну з них — воду, а в іншу — бензин. В??рхні рівні води і бензину збіглися. Яка різниця рівнів ртуті в посудинах, якщо висота стовпа води дорівнює 5 см?(решение с формулами и поподр...

Физика

У сполучені посудини налили ртуть, а потім в одну з них — воду, а в іншу — бензин. В??рхні рівні води і бензину збіглися. Яка різниця рівнів ртуті в посудинах, якщо висота стовпа води дорівнює 5 см?(решение с формулами и поподробнее)спасибо

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