У сполучені посудини налили ртуть, а потім в одну з них — воду, а в іншу — бензин. В??рхні рівні води і бензину збіглися. Яка різниця рівнів ртуті в посудинах, якщо висота стовпа води дорівнює 5 см?(решение с формулами и поподр...
Физика
У сполучені посудини налили ртуть, а потім в одну з них — воду, а в іншу — бензин. В??рхні рівні води і бензину збіглися. Яка різниця рівнів ртуті в посудинах, якщо висота стовпа води дорівнює 5 см?(решение с формулами и поподробнее)спасибо
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Цкраинцам Не помагаю сочный уродец рукоблуд саннина очкабледын
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