За один Рейс 2 автомобиля перевезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевозк?? автомобиля если на один из них погрузили на 500 килограмм больше чем на другой

Математика

За один Рейс 2 автомобиля перевезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевозк?? автомобиля если на один из них погрузили на 500 килограмм больше чем на другой

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