За один Рейс 2 автомобиля перевезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевозк?? автомобиля если на один из них погрузили на 500 килограмм больше чем на другой
Математика
За один Рейс 2 автомобиля перевезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевозк?? автомобиля если на один из них погрузили на 500 килограмм больше чем на другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2500 кг; 3000 кг груза
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