Можно пожалуйста 249 поделить на 5 в столбик обязательно

Математика
Можно пожалуйста 249 поделить на 5 в столбик обязательно
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Гость:
248 |_5_ - 20 | 49 48 -45 3 (ост.)
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