Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без воды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)

Биология
Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без воды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода важная составляющая в нашей жизни. Ведь человек состоит из воды. Вода очень важна для нашего мозга и организма в целом.
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