Число 455 делится на 35, а 35 делиться на 7, то 455 делится на 7;
Математика
Число 455 делится на 35, а 35 делиться на 7, то 455 делится на 7;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
455 = 35*13 = 7*5*13= 7*65⇒ 455 : 7=65
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