Число А на 20% меньше числа В. Во сколько раз число А меньше числа В.

Математика
Число А на 20% меньше числа В. Во сколько раз число А меньше числа В.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На В приходится 100%, следовательно на А-80%  100:80=1.25- во столько раз число В больше числа А,  т.е во столько раз число А меньше числа В
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