Число А на 20% меньше числа В. Во сколько раз число А меньше числа В.
Математика
Число А на 20% меньше числа В. Во сколько раз число А меньше числа В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На В приходится 100%, следовательно на А-80% 100:80=1.25- во столько раз число В больше числа А, т.е во столько раз число А меньше числа В
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