Извстоно, Что в природе все взаимосвязно и исчезновение одних видов может привисти к исчезновение к других. Приведите примеры такого отрецательного взоимодествия человека на биоценоз

Биология
Извстоно, Что в природе все взаимосвязно и исчезновение одних видов может привисти к исчезновение к других. Приведите примеры такого отрецательного взоимодествия человека на биоценоз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все организмы взаимодействуют с друг другом. Они состовляют цепи питания. Разрыв какого-либо звена в пищевой цепи приводит к разрушению равновесия в биоценозе. Через пищевые цепи в природе протекают обмен веществ и поток энергии. Например : вырубка леса уничтожает весь биоценоз в целом.Нарушаются цепи питания и организмы погибают.
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