Какое настроение,какая музыка преобладает в стихотворениях разных поэтов о родной стране?

Литература
Какое настроение,какая музыка преобладает в стихотворениях разных поэтов о родной стране?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё мнение,что преобладает чувство тепла к собственной стране,немного горького стыда за плохие события времён,доброта за то,что он там прожил.Обычно во время чтения стиха о родной стране,ты чувствуешь хорошое и добродушное отношение,как будто он  читает о своей матери.Во время слушанья можно услышать мелодичное пение птиц или прекрасное журчание ручья.
Гость:
О родной стране не знаю, потому что о государствах поэты не пишут, а вот о родине (никогда не путайте родину со страной, государственными территориями и тп)...   Самое основное это наверное ощущения святости и особенности этого места (родины) для человека/поэта. Любовь и нежность к простым вещам, но именно там. Чувствуется тонкая связь человеческой души и родного ей места.  
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