Какая птица является символом Царского Села ? Помогите пожайлуста
История
Какая птица является символом Царского Села ? Помогите пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герб Царского Села - Двуглавый орёл.
Гость:
Я не знаю, какой точно символ, но мне кажется, что это лебедь, так как в Царском селе были самые любимые лебеди, даже был создан лебединый канал, где птцы были живым украшением, надеюсь я прав.
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