Какое общее свойство солей аммония обусловлено наличием в их составе иона аммония?

Химия
Какое общее свойство солей аммония обусловлено наличием в их составе иона аммония?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ион аммония обусловливает другое, общее для всех солей, свойство: его соли реагируют со щелочами при нагревании с выделением аммиака
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