Число которые получаем в результате вычитания называется......
Математика
Число которые получаем в результате вычитания называется......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число получаемое в результате вычитания называется разностью.
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