Тело начинает тормозить имея скорость 15, при торможении тело проходит расстояние за 5 с.,масса тела 700кг, коэффицент трения и сила трения неизвестны, ускорение тела 3 м/с^

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Запишем уравнение движения тела. т.к. тело тормозит, то ускорение направлено в обратную сторону скорости, значит берем его со знаком (-) выберем положительное направление оси икс вправо а оси у -вверх. x-x0=Vot-at^2/2 90=30t-5/2*t^2|*2 180=60t-5t^2|:5 t^2-12t+36=0 (t-6)^2=0 t=6 сек запишем второй закон Ньютона для тела в проекциях на оси ox: -Ftr=-ma oy: N-mg=0 N=mg Ftr=kN kmg=ma kg=a g=10 k=5/10=0.5 Ftr=ma 7500=m*5 m=1500 кг