Помогите пожалуйста СРОЧНО(80б)
Алгебра
Помогите пожалуйста СРОЧНО(80б)
Ответ(ы) на вопрос:
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1 (x-1)/(2x-5)>0 x=1 x=2,5 + _ + ----------------(1)---------------(2,5)------------------ x∈(-∞;1) U (2,5;∞) 2 (x-1)(x+1)/(x+3)(5-2x)≤0 x=1 x=-1 x=-3 x=2,5 _ + _ + _ --------------(-3)-------------[-1]-------------[1]----------------(2,5)------------- x∈(-∞;-3) U [-1;1] U (2,5;∞) 3 (2x-1)/(x+5)-1≥0 (2x-1-x-5)/(x+5)≥0 (x-6)/(x+5)≥0 x=6 x=-5 + _ + ------------------(-5)---------------[6]------------------- x∈(-∞;-5) U [6;∞) 4 (x-√2)(x+√2)(x²+2)/(x-2)(x²+2x+4)≤0 x²+4>0 U x²+2x+4>0 при любом х⇒ (x-√2)(x+√2)/(x-2)≤0 x=√2 x=-√2 x=2 _ + _ + ----------------[-√2]----------[√2]-----------------(2)------------------ x∈(-∞;-√2] U [√2;2)
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