8 м 6дм*5=помогите решить !!!!
Математика
8 м 6дм*5=помогите решить !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8м 6дм)86 дм × 5 = 430 дм = 43 м Ответ : 43 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижн...
Обществознание
Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!
Математика
Русский язык