Помогите пожал, люди добрые...

Окружающий мир
Помогите пожал, люди добрые...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Скотоводство 2 земледелие 3 Садаводы                                                                           2 Овощи Фрукты Цветы                                                  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижн...
Ответить
Обществознание
Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 8
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом порт
Ответить
Физика
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ответить