З одногобоку вулиці Миру будинки під непарними номерами від й до 39,а з другого бок?? цієї вулиці всі будинки з парними номерами від 2 до 34.Скільки будинків на вулиці Миру?

Математика

З одногобоку вулиці Миру будинки під непарними номерами від й до 39,а з другого бок?? цієї вулиці всі будинки з парними номерами від 2 до 34.Скільки будинків на вулиці Миру?

Автор: Гость