З одногобоку вулиці Миру будинки під непарними номерами від й до 39,а з другого бок?? цієї вулиці всі будинки з парними номерами від 2 до 34.Скільки будинків на вулиці Миру?
Математика
З одногобоку вулиці Миру будинки під непарними номерами від й до 39,а з другого бок?? цієї вулиці всі будинки з парними номерами від 2 до 34.Скільки будинків на вулиці Миру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего на улице Мира 37 домов
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