Определить положительные и отрицательные св-ва трех вещей
Технология
Определить положительные и отрицательные св-ва трех вещей
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Гость:
Чипсы -вкусные,но вредные. интернет-хороший когда нужен для учебы,но плохой когда берет слишком много денег. гимнастика-полезная для здоровья,но можно сломать руку или ногу.
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