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Чо означає слово сердюк
Українська мова
Чо означає слово сердюк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це людина яка дуже часто сердиться на когось
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