Чому потрібно охороняти повітря від забруднення?
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Чому потрібно охороняти повітря від забруднення?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що повітря є життєва необхідність людини без нього ми не змогли б існувати.А також не змоглоб жити все живе на землі.
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