Чому при присіданнях частота пульсу збільшується?
Биология
Чому при присіданнях частота пульсу збільшується?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наші мязи напрягаються і починають бістріше качати кров , кров поступає до серця і серце просто не вспіває перекачувати кров і частота пульсу збільшується
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