Найти минимальное из чисел, введенных с клавиатуры. Признак конца ввода число 0. Чисел неограниченное кол-во. Решать через repeat

Информатика

Найти минимальное из чисел, введенных с клавиатуры. Признак конца ввода число 0. Чисел неограниченное кол-во. Решать через repeat

Автор: Гость