Чотири провідники опори яких 1 2 3 і 4 Ом, з'єднані так, що загальний опір кола станов??ть 1 Ом.яка сила струму у провіднику з опором 2 Ом якщо у провіднику з опором 3 Ом сила струму становить 3 А. Терміново допоможіть
Физика
Чотири провідники опори яких 1 2 3 і 4 Ом, з'єднані так, що загальний опір кола станов??ть 1 Ом.яка сила струму у провіднику з опором 2 Ом якщо у провіднику з опором 3 Ом сила струму становить 3 А. Терміново допоможіть
Ответ(ы):
Гость:
Проводники надо соединить параллельно, так, чтобы в первой ветке был резистор 4Ом, во второй последовательно соединённые резисторы в 1Ом и 3Ом, а в третьей -2Ом, можно проверить, при таком соединении общее сопротивление будет равно 1Ом.Так как напряжение на всех этих ветках будет одинаковое, то по закону Ома находим обеще напряжение по ветке, где известна сила тока. I=U/R тогда U=I*R=3A*(3+1)Ом=12В, теперь зная напряжение находим силу тока в проводнике с сопротивлением 2Ом, I=12/2=6А.
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