Что без начала и без конца?
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Что без начала и без конца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая линия её можно продолжать и она никогда не кончится
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