Что больше -1 5/8 или -1 9/16
Математика
Что больше -1 5/8 или -1 9/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 5/8= -1 10/16 следовательно -1 9/16 больше
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