Что будет если Аммиак смешать с окисью хлорида?
Химия
Что будет если Аммиак смешать с окисью хлорида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечего интересного - будет белый дым состоящий в основном из NH4Cl. Кроме того, при реакции аммиака и хлора будут образовываться все три возможных хлористых производных аммиака - хлорамин, хлоримин и хлористый азот которые достаточно быстро разлагаются, однако сообщают смесь характерный неприятный запах
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