Что будет если на болоте исчезнут лягушки

Окружающий мир
Что будет если на болоте исчезнут лягушки
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Автор: Гость
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Гость:
нарушится пищевая цепочка
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