Что дают мультики и компьютер
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Что дают мультики и компьютер
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Гость:
Плохое зрение и больше ничего хорошего, а только плохое.Но зато веселье!
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