Что делать если попали соком в глаз
Химия
Что делать если попали соком в глаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промыть водой и все. если глаз шипит даже промытие глаза не помогло то обратится к врачу.
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