Что является структурно-функциональной единицей каждого уровня организации жизни?
Биология
Что является структурно-функциональной единицей каждого уровня организации жизни?
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Молекулярно-генетический уровень - ген Органоидно-клеточный уровень - клетка Организменный уровень - организм Популяционно-видовой - вид организма представленный в природе живущими на определенной территории особями, связанными родственными связями - популяциями Биогеноценотический уровень - живые организмы, неживая природа и их взаимосвязь друг с другом Биосферный уровень - биосфера
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