Что имел в виду Тыбурций говоря о сером камне который высасывал жизнь из Маруси?

Гость: Гость:

В подземелье все было каменное. А мы знаем,если они не видели солнца и постоянно были в подземелье от этих камней можно было умереть. Они были холодные и сырые и девочка серьезно заболела. Образно так и есть. Этот камень высасывал жизнь из Маруси.