Что имел в виду Тыбурций говоря о сером камне который высасывал жизнь из Маруси?
Литература
Что имел в виду Тыбурций говоря о сером камне который высасывал жизнь из Маруси?
Ответ(ы):
Гость:
В подземелье все было каменное. А мы знаем,если они не видели солнца и постоянно были в подземелье от этих камней можно было умереть. Они были холодные и сырые и девочка серьезно заболела. Образно так и есть. Этот камень высасывал жизнь из Маруси.
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