С 3-х верблюдов настригли b кг шерсти Сколько кг шерсти дал каждый верблюд
Математика
С 3-х верблюдов настригли b кг шерсти Сколько кг шерсти дал каждый верблюд
Ответ(ы):
Гость:
B чему равно? надо b узнать
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