С 3-х верблюдов настригли b кг шерсти Сколько кг шерсти дал каждый верблюд

Математика
С 3-х верблюдов настригли b кг шерсти Сколько кг шерсти дал каждый верблюд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B чему равно? надо b узнать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отметь на каждой его стороне по одной точке .соедини точки лежащие на противополо??ных сторонах .сколько частей получилось у прямоугольника? запиши...
Ответить
Алгебра
Сторона правильного треугольника вписанного равна 6 см найдите радиусы его описа??ной и вписанной окружности
Ответить
Математика
Какую часть составляет Кореновский район в Краснодарском крае (площадь Краснодарского края 76000 квадратных км) СРОЧНО!!!!!!!
Ответить
Химия
Какой объем займут 10000 молекул кислорода?
Ответить
Французский язык
Помогите! Что тут надо вставить? Задание: заполни пропуски подходящими окончани??ми . J'aim....(что сюда вставить?)mes amis Lucie et Anatole. ...
Ответить