Какую часть составляет Кореновский район в Краснодарском крае (площадь Краснодарского края 76000 квадратных км) СРОЧНО!!!!!!!

Математика
Какую часть составляет Кореновский район в Краснодарском крае (площадь Краснодарского края 76000 квадратных км) СРОЧНО!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь Кореновского района - 1433 кв. км. Следовательно, Кореновский район составляет  frac{1433}{76000} от Краснодарского края. Полученное число не сокращается (вроде)
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