Растения путешествуют крючочки-? зубчики-? пожалуйста помогите !!!
Биология
Растения путешествуют крючочки-? зубчики-? пожалуйста помогите !!!
Ответ(ы):
Гость:
У некоторых растений у семян имеются крючки, зубчики, для того, чтобы цепляться за шерсть эивотных и ими переноситься на большие расстояния, таким образом растение расселяются. примерами служат репейник, череда.
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