Преобладание какой из сфер в структуре экономики определяет уровень экономическ??го развития страны?
География
Преобладание какой из сфер в структуре экономики определяет уровень экономическ??го развития страны?
Ответ(ы):
Гость:
Характер и динамика экономического развития страны являются предметом пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы и структурные изменения происходят в национальной экономике, зависит многое в жизни страны и ее перспективах.Экономическое развитие общества — многоплановый процесс, охватывающий все сферы экономической деятельности. Показатели динамики экономического развития многочисленны, основным из них является ВВП/НД на душу населения.В связи с трудностями измерения процесса экономического развития чаще всего анализируется экономический рост, т.е. изменение объема производимых в стране товаров и услуг, хотя это лишь один из критериев экономического развития.
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