Помогите! Что тут надо вставить? Задание: заполни пропуски подходящими окончани??ми . J'aim....(что сюда вставить?)mes amis Lucie et Anatole. Cathy aim.....(что сюда вставить?) les oiseaux. Vous aim....(что сюда вставить?)...

Французский язык
Помогите! Что тут надо вставить? Задание: заполни пропуски подходящими окончани??ми . J'aim....(что сюда вставить?)mes amis Lucie et Anatole. Cathy aim.....(что сюда вставить?) les oiseaux. Vous aim....(что сюда вставить?) la musique ? Paul et Bruno aim...(что сюда вставит?) regarder les photos. Tu n'aim...(что сюда вставить?)pas la tele, Helene? Nous aim...(что сюда вставить?) les films sur les pirates.
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