Сторона правильного треугольника вписанного равна 6 см найдите радиусы его описа??ной и вписанной окружности
Алгебра
Сторона правильного треугольника вписанного равна 6 см найдите радиусы его описа??ной и вписанной окружности
Ответ(ы):
Гость:
Радиус описанной равен 6 а вписанной 3
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