Отметь на каждой его стороне по одной точке .соедини точки лежащие на противополо??ных сторонах .сколько частей получилось у прямоугольника? запиши название полученных фигур.

Математика

Отметь на каждой его стороне по одной точке .соедини точки лежащие на противополо??ных сторонах .сколько частей получилось у прямоугольника? запиши название полученных фигур.

Автор: Гость