Отметь на каждой его стороне по одной точке .соедини точки лежащие на противополо??ных сторонах .сколько частей получилось у прямоугольника? запиши название полученных фигур.
Математика
Отметь на каждой его стороне по одной точке .соедини точки лежащие на противополо??ных сторонах .сколько частей получилось у прямоугольника? запиши название полученных фигур.
Ответ(ы):
Гость:
Точки в углах прямоугольника. получилось 8 фигур. треугольники
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