Что из этого нужно для сборки молекул белка в клетке? 3 правильных ответа 1)и-РНК 2)строительный материал - глюкоза 3)рибосомы 4)клеточный центр 5)молекулы АТФ 6)молекул хлорофилла
Биология
Что из этого нужно для сборки молекул белка в клетке? 3 правильных ответа 1)и-РНК 2)строительный материал - глюкоза 3)рибосомы 4)клеточный центр 5)молекулы АТФ 6)молекул хлорофилла
Ответ(ы):
Гость:
1), 3), 5) и-РНК определяет аминокислоту, на рибосомах происходит процесс, а аминокислота взаимодействует с АТФ и активируется
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