Что из этого нужно для сборки молекул белка в клетке? 3 правильных ответа 1)и-РНК 2)строительный материал - глюкоза 3)рибосомы 4)клеточный центр 5)молекулы АТФ 6)молекул хлорофилла

Биология

Что из этого нужно для сборки молекул белка в клетке? 3 правильных ответа 1)и-РНК 2)строительный материал - глюкоза 3)рибосомы 4)клеточный центр 5)молекулы АТФ 6)молекул хлорофилла

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