В ядре клетки 26 кромосом. сколько хромосом будет после её деления? 1)8 2)13 3)26 4)52

Биология

В ядре клетки 26 кромосом. сколько хромосом будет после её деления? 1)8 2)13 3)26 4)52

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