В ядре клетки 26 кромосом. сколько хромосом будет после её деления? 1)8 2)13 3)26 4)52
Биология
В ядре клетки 26 кромосом. сколько хромосом будет после её деления? 1)8 2)13 3)26 4)52
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К химическим свойствам относятся вещества не относят: 1)горение 2)электропровод??ость 3)изменение цвета при нагревании 4)взаимодействие с к...
Биология
Жесткие волосы и наличие веснушек у человека - доминантные признаки,мягки волосы ?? отсутствие веснушек - рецессивные. Гетерозиготная женщина с мяг...
История
Сделайте сообщение об Иване Сусанине об его личности! Пожалуйста помогите! И не слишком большого объема.
Математика
Геометрия