Машинист пробежал посад за 7часов 30 мин вместо 9 часов по графику. на сколько проце??тов уменьшилось время пробега. на сколько процентов была увеличена скорость поезда?

Математика

Машинист пробежал посад за 7часов 30 мин вместо 9 часов по графику. на сколько проце??тов уменьшилось время пробега. на сколько процентов была увеличена скорость поезда?

Автор: Гость