Машинист пробежал посад за 7часов 30 мин вместо 9 часов по графику. на сколько проце??тов уменьшилось время пробега. на сколько процентов была увеличена скорость поезда?
Математика
Машинист пробежал посад за 7часов 30 мин вместо 9 часов по графику. на сколько проце??тов уменьшилось время пробега. на сколько процентов была увеличена скорость поезда?
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