Что характеризует цель и предмет исследования?
Обществознание
Что характеризует цель и предмет исследования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну предмет исследования-это то что изучают. цель-это осознаный образ того результата на достижения, которого направлены действия человека
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