Что мне нравится в Маше Мироновой , в повести А.С.Пушкина Капитанская дочка (краткое ЭССЕ,сочинение)

Литература
Что мне нравится в Маше Мироновой , в повести А.С.Пушкина Капитанская дочка (краткое ЭССЕ,сочинение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст знаете? Вспомните, какова Маша. Какая она дочь, как она переносит тяготы судьбы, что ей грозило от Швабрина и от пугачевцев. Выдержала ли она испытания? Как она помогла спастись Гринёву?
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